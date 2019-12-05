TEB Cetelem ve BNP Paribas Leasing'ten güç birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Cetelem ve BNP Paribas Leasing, müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak çözümler sunmaya başladı.

TEB Cetelem'den yapılan açıklamaya göre, TEB Cetelem'in ticari müşterilerine sunduğu avantajlı kredi çözümlerine BNP Paribas Leasing ortaklığıyla ile finansal kiralama seçeneği de eklendi.

BNP Paribas Leasing ile başlatılan finansal kiralama seçeneğiyle ticari müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik operasyonel kolaylık sağlanması, ödeme planlarının nakit akışına uygun şekilde belirlenmesi, 60 aya kadar vade imkanı, müşterinin finansman ihtiyacına anahtar teslim hizmet gibi avantajlar sunuluyor.Ortaklık kapsamında ilk adım, Groupe PSA bünyesindeki Peugeot, Citroen, DS Automobiles ve Opel yetkili satıcılarında bu markaların ticari müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için atıldı.BNP Paribas Leasing ise finansal kiralama çözümlerini TEB Cetelem ortaklığı ile sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, TEB-BNP Paribas iştirak şirketleri arasında sinerji oluşturarak müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmanın önemine dikkati çekti.

Bu kapsamda PSA Finans ile 2014'ten itibaren başarılı bir iş ortaklığı sürdürdüklerini belirten Becoulet, buna BNP Paribas Leasing ile ticari müşterilere yönelik finansal kiralama seçeneğini de ekleyerek yeni finansman seçenekleri sunmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

BNP Paribas Leasing Genel Müdürü Kağan Yaşa ise "Finansal kiralamayla ilgili uzmanlığımızı ve satıcı finansmanı konusundaki tecrübelerimizi TEB Cetelem iş birliğiyle başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.



