TDV'den 10 bin Sudanlıya iftar

HARTUM (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Sudan genelinde 10 bin kişi için iftar organizasyonu yapıldı.

Vakıf gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum ile Beyaz Nil, Mavi Nil, Doğu Nil ve Umdurman kentlerinde iftar programları tertip etti.

"İyilik Sofrası" adı verilen organizasyonlarda yemekler Sudanlı kadınlar tarafından hazırlandı.

Başkent Hartum kırsalında düzenlenen iftar programına katılan Osman Sadullah, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Güzel bir iftar yaptıklarını belirten Sadullah, "Biz her sene burada Türkiye ve İslam dünyasından gelen bağışlarla iftar yapıyoruz. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfına şükranlarımızı arz ediyorum. Vakıf bize 4 yıldır iftar için yardımda bulundu. Hem ramazanda hem de kurbanda burada Türkler güzel çalışmalar yapıyor." dedi.

Vakfın Sudan gönüllüsü Arif Erdoğan ise dünya genelinde olduğu gibi Sudan'da da yardım seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Ülke genelindeki yardımların ramazan sonuna kadar süreceğini anlatan Erdoğan, "Ayrı ayrı gruplara farklı bölgelerde iftar veriyoruz. Ramazan boyunca Sudanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Türk hayırseverlerin desteğinin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Rauf Maltaş