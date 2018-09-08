TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem'den Sivas ziyareti

SİVAS (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneğin Sivas şubesini ziyaret etti.

TDED olarak dil, edebiyat ve kültür üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında dernek üyelerine bilgi veren Erdem, "Milletler ancak dilleriyle var olurlar. Bizim de dilimiz kimliğimizdir. Dilimizi yabancı kelimelerin istilasından korumak ve dilimizi yaşatmak istiyoruz. Klavyeden reklam tabelalarına, ders kitaplarından cep telefonu mesajlarına kadar bunun mücadelesini veriyoruz." dedi.

TDED Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ekrem Erdem'e teşekkür etti.