ANKARA (AA) - Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, yerli ve yabancı çok sayıda diş hekimininin katılımıyla Başkentte başladı.

Ankara Dişhekimleri Odası ve Organize Komitesi Başkanı Serhat Özsoy, Congresium Ankara'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kongrenin diş hekimliğinin gelişmesinde çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Organize Komitesi Genel Sekreteri Ersel Özdemir de kongreyle diş hekimlerinin güncel gelişmelerden haberdar olacağını belirtti.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Kongre Başkanı Ali Rıza İlker Cebeci, bilimsel bir yaklaşım ile yürütülen Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikalarının üretilmesi için sürekli çaba içerisinde olduklarını anlattı.

Kongreyle eş zamanlı, ağız ve diş sağlığı endüstrisi ile diş hekimliği malzemelerinin tanıtımının yapıldığı Expodental 2018 Fuarı da açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katıldığı kongre, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.



