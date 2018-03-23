ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, Konya, Karaman, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'daki demiryolu hat ve istasyonları otlu mücadele kapsamında 26 Mart-3 Nisan'da ilaçlanacak. Vatandaşların, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün bu sahalara yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanları otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önem taşıyor.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle 9 ildeki demiryolu hat kesimleriyle istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından, demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları gerekiyor.

Otla mücadele kapsamında, 26 Mart'ta Adana ve Mersin'deki Adana-Mersin istasyonları, 27 Mart'ta Adana, Osmaniye ve Hatay'daki Adana-Toprakkale-İskenderun istasyonları, 28 Mart'ta Hatay ve Osmaniye'deki İskenderun-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye istasyonları, 29 Mart'ta Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki Başpınar-Narlı-Köprüağzı-Kahramanmaraş istasyonları, 30 Mart'ta Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Kahramanmaraş-Köprüağzı-Fevzipaşa istasyonları, 1 Nisan'da Mersin, Niğde ve Konya'daki Yenice-Ulukışla-Ereğli istasyonları, 2 Nisan'da Konya'daki Ereğli-Konya istasyonları, 3 Nisan'da Karaman ve Konya'daki Karaman-Konya istasyonları arasında ilaçlama yapılacak.







