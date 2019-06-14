TCDD'den ilaçlama uyarısı

ADANA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Niğde, Gaziantep ve Kahramanmaraş demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında 18-28 Haziran'da ilaçlama yapılacağını bildirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18-28 Haziran'da, otla mücadele çalışması kapsamında demir yolu hat ve istasyonlarında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca bu alanlara yaklaşılmaması ve dikkatli olunması istenilen açıklamada, "Vatandaşların belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları, arıcıların demiryolu çevresinden arılarını uzaklaştırmaları önemle duyurulur." ifadesi kullanıldı.

İlaçlama programına göre 18-20 Haziran'da Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki, 21-25 Haziran'da Adana, Mersin, Niğde, Konya ile Karaman'daki, 26-28 Haziran'da Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'daki hat kesimi ve istasyon sahalarında ilaçlama gerçekleştirilecek.