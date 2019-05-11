TCDD çalışanları iftar sofrasında buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Demiryolları Makinistleri Derneği (DEMARD) Ankara Şubesi üyeleri, Eskişehir Depo Temsilciliğinin düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir'de bir restoranda gerçekleştirilen iftara katılan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, bu organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Eskişehir Depo Temsilciliğine teşekkür etti.

İftar programına DEMARD Genel Başkanı Nami Aras'ın yanı sıra DEMARD Ankara Şube Başkanı Metin Gedik, dernek üyeleri, makinistler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, DEMARD üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.