TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karara göre TBMM, 17 Mayıs'tan başlamak üzere 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37'nci ve TBMM İç Tüzüğü'nün 3'üncü maddelerine göre, YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Karar, Genel Kurul'un 16 Mayıs 2018 tarihli 100'üncü birleşiminde alındı.

Muhabir: Orhan Onur Gemici