"TBMM'den iki özel yasa çıkartarak sorunlarımızı mazide bıraktık"

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Hisseli parsellerle ilgili uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada TBMM'den birinci özel yasamızı çıkartmakla beraber, meseleyi tam olarak çözemeyince ikinci özel yasamızı da çıkartarak, Türkiye'de hiçbir vilayet ve ilçe için yapılmayanı Sultanbeyli için yaptırmış olduk. Verilen destekler neticesinde TBMM'den iki özel yasa çıkartarak artık sorunlarımızı mazide bıraktık." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları yoğun katılımla devam ediyor. Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde, 6 bin 500 kişinin buluştuğu iftarda konuşan Keskin, kurdukları gönül sofralarında ilçe halkıyla bir araya geldiklerini söyledi.

İlçedeki sorunların çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Keskin, Adil Mahallesi'nin ana konusunun diğer mahallelerde olduğu gibi mülkiyet olduğunu belirtti.

Hüseyin Keskin, şunları kaydetti:

"Mahallemizde ifrazlı parsellerin yanı sıra diğer taraftan çok az olan 2B ve hisseli parseller de tamamlandı. Hisseli parsellerle ilgili uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmada TBMM'den birinci özel yasamızı çıkartmakla beraber, meseleyi tam olarak çözemeyince, ikinci özel yasamızı da çıkartarak, Türkiye'de hiçbir vilayet ve ilçe için yapılmayanı Sultanbeyli için yaptırmış olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da özellikle teşekkür ediyorum, onun desteği olmasaydı, biz bu meseleyi çözemezdik. Allah razı olsun. Meclis Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde bu yasaların çıkmasında emeği olan Binali Yıldırım'a da çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve teşkilat üyesi arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Verilen destekler neticesinde TBMM'den 2 özel yasa çıkartarak artık sorunlarımızı mazide bıraktık."

Adil Mahallesi'ndeki çalışmalara değinen Keskin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adil Mahallesi'nde 'Milli Emlak' olarak bilinen küçük bir alanımız vardı, imar barışıyla beraber buradaki meseleyi çözüyoruz. Bugün Adil Mahallesi'ndeki hisseli parsellerin tamamını askıya çıkardık, askıdan indirdik, şu an tescil aşamasında. Yakında size adınıza kesilmiş tapularınız verilecektir. Ama tapudan önce size tebligat göndereceğiz. 'Buyrun gelin tapunuzu alın' diye sizi davet edeceğiz. Bu daveti aldığınız vakit hemen belediyemize koşabilirsiniz, bir yıl sonra veya bir yıl içerisinde de gelebilirsiniz. Sizler tebligatı aldığınızda ekonomik anlamda hazırlık yapabilmeniz için bir yıllık süre tanıdık. Arzu eden ise bir gün sonra gelebilir. Bize geldiğiniz zaman peşin ödemek istediğinizde arsalarınız 350 metrekarenin altında ise yüzde 70'lik bir indirimden faydalanabileceksiniz. Yarısı peşin yarısı taksit yüzde 50 indirimin üzerine artı yüzde 10'luk indirim söz konusu. Tamamını taksitle ödemek isterseniz, 5 yıllık yüzde 50 indirim var ardından 5 yıllık taksit süreci var. Müracaatla beraber 6 yıllık zaman dilimini siz değerli hemşehrilerimze sunmuş oluyoruz. Sultanbeyli ve Adil Mahallesi'ne de hayırlı uğurlu olsun."

Keskin, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinerek, "YSK'nin tespit ettiği usulsüzlükler nedeniyle seçimler yenileniyor. Tabi ki bizi tercih eden veya etmeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Herkesin belediye başkanıyız. 23 Haziran'da İstanbul seçimleri yenilenecek. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığında ülkemize, İstanbul'a ve Sultanbeyli'ye çok büyük emekleri geçen Binali Yıldırım'ın, 23 Haziran'da sizlerin destekleriyle seçilmesinin İstanbul ve Sultanbeyli için çok iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.