TBMM KİT Komisyonu

TBMM (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin şu an bir değişim süreci içinde olduğunu belirterek, "Değişimde 'kök' korunur. Biz de TRT'nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana değerlerini koruyarak, kurumu günümüz medya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelliyoruz." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşüldü.

TRT Genel Müdürü Eren, burada yaptığı konuşmada, kurumun Türkiye'nin en önemli medya gruplarından biri olmasının yanı sıra Avrupa Yayın Birliği ile Asya Pasifik Yayın Birliği'nin de en büyük kamu yayıncıları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Amaçlarının TRT'yi çağdaş, yeni teknolojilere uyum sağlayan, dinamik ve uluslararası alanda güçlü, etkin bir kurum haline getirmek olduğunu dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Her kurum ya da insan gibi bizler de eleştiriliyoruz, eleştirileceğiz de... TRT ailesi olarak kamuya daha fazla hesap verebilir olmayı önemsiyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Kaçınılmaz olarak, bazı konuların önem seviyesi üzerinde anlaşmazlıklar olabilir. Ama şunun altını da çizmeliyim ki olumlu eleştiriler bizi rehavete sokmuyor, aksine daha da büyük bir sorumluluk hissetmemize vesile oluyor. Olumsuz eleştirileri de değerlendirerek izleyicilerimiz ve dinleyicilerimize daha iyi şeyler sunmak için dersler çıkarıyoruz."

"Türkiye'yi dünyaya birilerinin anlatması gerekiyor. Bunu yapabilecek kurumlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi de TRT." değerlendirmesini yapan Eren, kurumun dizi ihracatının Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle Balkan ülkelerinde yoğunlaştığı, dizilerin Uzak Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde de izlenir hale geldiği bilgisini paylaştı.

TRT'nin şu an bir değişim süreci içinde olduğunu belirten Eren, "Değişimde 'kök' korunur. Biz de TRT'nin yaklaşık 100 yıla dayanan ana değerlerini koruyarak, kurumu günümüz medya ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncelliyoruz." dedi.

-Milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Eren, "Biz Avrupa'daki 41 ülke arasından Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranla aldığımız payda 38'inci sıradayız. Yani TRT'nin aldığı pay rakam olarak önemli, küçüğü büyüğü yok, harcamada da dikkat etmemiz lazım ancak Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranla 38'inci sıradayız. Tüm dünyada bunun finansmanı böyledir, kamudan alınır." diye konuştu.

TRT'nin reklam gelirlerine değinen Eren, şöyle konuştu:

"Reklam gelirleri de son yıllarda 10 kat arttı. Ancak TRT 1 gibi ana kanallarda reklam var. Diğer kanallarımızda reklamlar çok az. TRT Çocuk'da özellikle reklamımız hiç yok. Bu uzun zamandır böyle. Reklam yayınlamıyoruz çünkü çocuklar reklamı normal yayından ayırabilecek bir hassasiyete sahip değiller.

TRT Çocuk'ta hassas bir denetimimiz var, sübliminal mesajlar veya benzeri konularda iyi bir ekibimiz var, çok dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde bugüne kadar orada önemli sayılabilecek bir hataya rastlamadık. Ama biri için önemli olmayan bir detay başkasında önemli olabiliyor. Fakat yapımcılarımız da milli, Türkiye'den yapımcılar. Herkesin kendi çocuğu var. Özellikle çocuğu olan kişilerle çalışıyoruz, anne olan denetmenlerimiz var. Bunlara dikkat ediyoruz."

Eren, kurumun kadro yapısına ilişkin, "TRT'de genel olarak 2002'de 8 bin 500 kişi çalışıyordu. Şu anda tek, iki kanallı bir yapıdan 14 kanallı bir yapıya geçtik, çok daha az personel çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, TRT'nin 2015-2016 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.































