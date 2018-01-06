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TBMM Başkanvekili Tüzün: CHP, 1919'daki ruhla 2019 seçimlerine hazırlanacak

TBMM Başkanvekili Tüzün, "CHP'liler olarak 1919'daki ruhumuzla nasıl mücadele ederek bu laik, demokratik cumhuriyeti kurduysak, aynı inançla 2019 seçimlerine hazırlanacağız." dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:17
TBMM Başkanvekili Tüzün: CHP, 1919'daki ruhla 2019 seçimlerine hazırlanacak
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ÇORUM (AA) - TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "Cumhuriyet Halk Parti'liler olarak 1919'daki ruhumuzla nasıl mücadele ederek bu laik, demokratik cumhuriyeti kurduysak, aynı inançla 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Önümüzde tarihi bir süreç var. Bu süreçte hepimize ayrı sorumluluklar düşüyor." dedi.

Tüzün, kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, CHP'nin Türkiye genelinde mahalle ve belde temsilcilikleri, gençlik ve kadın kolları organları ile merkez ilçe seçimlerinin tamamlanmasının ardından il kongrelerinin başladığını, 3-4 Şubat'ta gerçekleşecek büyük kurultay ile sürecin sona ereceğini belirtti.

Siyasette dönem dönem iniş ve çıkışların yaşanabildiğine işaret eden Tüzün, "Zaman zaman rakip de olabiliyorsunuz ancak rakibinize de aynı ideoloji doğrultusunda çalışma hakkı tanımanız gerekiyor. Önemli olan seçimden sonra yine ideolojiniz için birlikte hareket edebilmek." diye konuştu.

Çorum'daki seçimde 3 adayın il başkanlığı için yarıştığını, adaylarla kongre öncesi yaptığı görüşmede birbirlerine olan sevgi ve saygılarını gördüğünü aktaran Tüzün, şunları söyledi:

"Bu kongrenin kaybedeni olmayacak, kazananı Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Biz bu kongrenin en demokratik şekilde geçmesi için, birlik ve beraberliğimizi Çorum'a ve Türkiye'ye göstermek için her türlü özveriyi göstermeye hazırız' dediler. Dolayısıyla hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin, hiçbir kaygı yaşamadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Parti'liler olarak 1919'daki ruhumuzla nasıl mücadele ederek bu laik, demokratik cumhuriyeti kurduysak, aynı inançla 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Önümüzde tarihi bir süreç var. Bu süreçte hepimize ayrı sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları sizler yerine getireceğinizi bugün bu toplantıya katılarak ifade etmiş oldunuz. Birçoğunuz işini, eşini, aşını bırakarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği laik, demokratik Cumhuriyetin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum."

Muhabir: Kemal Ceylan

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Politika
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