TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye ve Azerbaycan aynı kaderi paylaşıyor

BAKÜ(AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüştü.

Azerbaycan Milli Meclisinde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Asadov, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda geliştiğini, iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirtti.

Asadov: İlişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz

Ticari ilişkilerin de geliştiğini söyleyen Asadov, "Geçen sene ticaret hacmi 2 milyar 600 milyon dolar, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyar 800 milyon dolar oldu. Devlet başkanlarımız bu rakamların artırılması talimatını verdi. Bunun için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Asadov, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentoların da büyük rol oynadığını vurgulayarak "Azerbaycan parlamentosunda 125 milletvekili var, onların 59'u Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu üyesi. İlişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Dostluk grubunun yanında Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi kurulmasını öneriyorum." diye konuştu.

Yıldırım: İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması lazım

TBMM Başkanı Yıldırım da meclis başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC'den sonra kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldırım, ticaret hacimdeki daralmanın tersine döndüğünü ve artış eğilimine geçtiğini belirterek "Fakat bu rakamlar Türkiye ve Azerbaycan'ın potansiyeli dikkate alındığında yetersiz. Ticaretimizi artırmamız lazım. Bunun için daha çok geliş gidiş daha çok karşılıklı görüşme olmasında fayda var. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Türkiye ve Azerbaycan arasında doğrudan ulaşımı sağlayan önemli bir projedir. Bu projenin diğer ülkeler tarafından daha fazla kullanılması konusunda gayretlerimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin biraz daha canlanmasında fayda olduğunu vurgulayan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TBMM'de de herkes Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubuna üye olmak için yarışıyor. Dostluk grubunun yanında Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi düşüncesi de heyecan verici. Bu konuya olumlu yaklaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan aynı bölgede, aynı kaderi paylaşıyor. Bölgemiz üzerinde son zamanlarda ciddi birtakım planlar var. Bu planlara karşı dayanışmamızı ve güç birliğini artırmamız lazım. Bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı daha kararlı bir duruş ortaya koymamız gerekiyor."

Muhabir: Ruslan Rehimov