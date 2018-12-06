TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da

BİŞKEK (AA) - Çin temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'nda törenle karışılandı.

Yıldırım ve beraberindekileri, Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek Baatırbekov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a geleneksel kıyafetler giyen Kırgız gençler ekmek ve kaymak ikram etti.

TBMM Başkanı Yıldırım temasları kapsamında, Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüşecek, Bişkek Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.



