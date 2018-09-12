TBMM Başkanı Yıldırım için özel Sivas bıçağı yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta ''Şirin Baba'' olarak tanınan bıçak ustası Erdoğan Güzel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye etmek için 35 santimetre boyunda el işçiliğiyle çelikten Sivas bıçağı yaptı.

Mesleğini Atatürk Caddesi'ndeki atölyesinde sürdüren Sivas bıçağı ustası Erdoğan Güzel (71), yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından 35 santimetre uzunluğunda çelikten bir Sivas bıçağı hazırladı.

Güzel, başkentte yarın başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek "Sivas Günleri" programında, özel olarak ürettiği Sivas bıçağını TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye edecek.

Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas aşığı bir zanaatkar olduğunu söyledi.

Farklılık yaratmak adına güzel şeyler yapma gayreti içerisinde olduğunu belirten Güzel, özel olarak hazırladığı, sap kısmı balerin bacağı figürlü Sivas bıçağını, Ankara'da düzenlenecek programda Yıldırım'a hediye edeceğini dile getirerek, "Amacım kaybolmaya yüz tutmuş Sivas bıçakçılığını daha geniş kitleye yansıtmak." dedi.

Bıçağın 35 santimetre uzunluğunda olduğunu anlatan Güzel, "Bir Sivaslı olarak bu bıçağı Meclis Başkanımıza hediye etmenin onurunu ve gururunu duyacağım. Bu değerlerimizin kıymetini bilmek ve sahip çıkmak zorundayız. Teknolojiyle beraber zanaat giderek irtifa kaybediyor, yok oluyor. Bu zanaatı yaşatmak ve daha geniş kitlelere duyurmak adına farkındalık oluşturacak ürünler yapıyorum." diye konuştu.



Güzel, 35 santimetrelik bıçağın yanı sıra Yıldırım'a, üzerinde ismi yazılı olan kemik saplı minyatür bir Sivas bıçağı da hediye edeceğini sözlerine ekledi.

