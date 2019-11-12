TBMM araştırma komisyonu Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunu ziyaret etti
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Çelik ve komisyon üyeleri, otizmli çocukların yuhalandığı iddia edilen Mehmetçik İlkokulunda incelemelerde bulundu.
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, Aksaray Mehmetçik İlkokulunu gezip öğrenciler ve velilerle sohbet ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik İlkokulu'nda basına yansıyan bir olay olduğunu, konuyla ilgilileri dinlemek için Aksaray'a geldiklerini belirtti.
Komisyon toplantılarında siyaset yapmadıklarını ve yapmayacaklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
Mehmetçik İlkokulu'nun kaynaştırma eğitiminin verildiği bir okul olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:
"Kaynaştırma eğitimi ideal olanıdır. Dünyanın her yerinde vardır. Yani çocukların burada bir arada yaşaması, kaynaşması, birbirinden etkilenmesi... Bu çocukların diğer çocuklardan alacakları var ama diğer çocukların da bu çocuklardan alacakları dersler var. Otizm hızla yayılıyor. Eskiden çok yüksek değildi ama şimdi 59 doğumdan birisi otizmli oluyor, bu yüksek bir oran. İşte biz hem bu durumun sebeplerini araştırıyoruz hem de bunun önüne nasıl geçebiliriz onu araştırıyoruz."."Her iki öğrenci gurubunun ailelerinin temsilcilerini dinleyeceğiz"
Çelik, olayla ilgili yapılanları takip edeceklerini, yapılacakları da söyleyeceklerini vurgulayarak, "Çünkü biz devletimize inanıyoruz, vatandaşına sahip çıkıyor, çıkacak. Bu sorun hepimizin. Olayı istismar edenler var ama kimsenin istismar etmesine meydan vermeyeceğiz." dedi.
Tüm taraflarla görüşeceklerini dile getiren Çelik, "Ailelerden istirhamımız şudur; bu çocukların varlığını kabul edelim. Arkadaşlarımızla toplantı yapacağız, orada ayrı ayrı dinleyeceğiz. Her iki öğrenci gurubunun ailelerinin temsilcilerini dinleyeceğiz. Bu olay Aksaray'da da olsa aynı, İstanbul Aksaray'da da olsa aynı. Onun için bundan Aksaraylılar alınmasınlar." şeklinde konuştu.
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