ANTALYA (AA) - Sokak basketbolunun heyecanını yaşatmak için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Red Bull tarafından düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nun finali, Antalya'da yapıldı.
Çok sayıda sporseverin heyecanla izlediği final karşılaşmasında Petkimspor'u yenen Hercules takımı, şampiyon oldu. Hercules takımı, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.
TBF Altyapı Organizasyonları Yetkilisi Serdar Çelik, yaptığı açıklamada, federasyon olarak Red Bull sponsorluğunda 3x3 basketbol organizasyonları düzenlediklerini söyledi.
Federasyon olarak turnuvaya büyük önem verdiklerini belirten Çelik, "İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'nda yapılan karşılaşmalarla en yüksek puanı alan takımlar, Antalya'da final oynadı. Amacımız, olimpik branş olan 3x3 basketbolunu daha fazla kişiye ulaştırmak." ifadelerini kullandı.