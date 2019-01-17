TBD Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Barış Günaydın yeniden seçilerek güven tazeledi.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bir otelde düzenlenen genel kurulda, bilişimi Türkiye'nin gündemi yapma konusunda gayret içinde olduklarını söyledi.

Bilişim teknik bilimini kalkınmada bir araç olarak kullanmayı istediklerinin altını çizen Aktepe, şöyle konuştu:

"Güçlü bir Türkiye Bilişim Derneği arzusuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının güçlü kılınması gereklidir. Derneğimiz hem mesleki hem de toplumsal bir örgüttür. Kurulduğumuz günden bu yana dijital ve sayısal dönüşüm konusunda toplumda farkındalığın yaratılması konusunda çalışıyoruz. 2021 yılında 50'nci yıl dönümümüz olacak. Bu önemli yıla yönelik önemli hazırlıklarımız var."

Günaydın da yeni dönemde birçok hayalinin bulunduğunu belirterek, pek çok alanda birlik ve beraberlikle güzel işlere imza atacaklarını kaydetti.

Tek listeyle yapılan genel kurulda Barış Günaydın başkanlığındaki TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu'nda Arda Genç, Gamze Kara Mağden, Caner Kılıç, Recep Okur, Tamer Savaş, Cevdet Yılmaz yer aldı.



