TBB'den Ankara'daki adliye binaları için çözüm çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığınca Ankara'daki adliye binalarının adalet hizmetine uygun olmadığı, dağınık ve erişilmesi zor yerlerde yer aldığı savunularak, soruna acilen çözüm üretilmesi çağrısında bulunuldu.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Ankara'daki adliye binalarının durumunun, devletin asli görevi olan adalet hizmetinin vatandaşlara sunulmasını son derece zorlaştırdığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Adalet hizmetine uygun olmayan, yargının itibarını zedeleyen, dağınık ve erişilmesi zor binalarda hakkını aramaya çalışan yüz binlerce vatandaşımız, görev yapan on binlerce avukatımız, hakim, savcı, adliye personeli ve katibimiz büyük bir eziyet çekmektedir." iddiasına yer verildi.

Sorunun çözülmesi için bugüne kadar yapılan görüşmelerin sonuç vermediği belirtilen açıklamada, bunun sebebinin, yetkili makamlar arasındaki koordinasyonsuzluk olduğu savunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son 5 yılda on milyonlarca liralık tadilat geçiren Merkez Sıhhiye Adliyesi tercihen korunarak ve etrafındaki kamuya ait arsalar değerlendirilerek bir çözüm üretilmelidir. Bu mümkün değilse toplu taşıma hatlarının bulunduğu, herkese yeterli otopark imkanı sağlanacak bir yer acilen tahsis edilmelidir. Gerekli kaynak aktarılarak inşaatına bir an önce başlanmalıdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm yetkililerden ilgi ve acil çözüm bekliyoruz."