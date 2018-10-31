TBB Başkanı Fevzioğlu, “Hukuk Fakültesi bitirenlere sınav getirilsin”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, Nevşehir Baro Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Hukuk Fakültesi bitirenlere sınav getirilsin” dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Fevzioğlu geçtiğimiz günlerde kongresi yapılarak yeni yönetimi oluşturulan Nevşehir Baro Başkanlığını ziyaret etti. Adalet Sarayına gelen Fevzioğlu’nu Nevşehir Baro Başkanı Necmi Öncül ve avukatlar karşılarken Fevzioğlu Nevşehir Barosunda gazetecilere açıklama yaptı. Açıklamasında avukatların taleplerini anlatırken hukuk fakültesi mezunu olanlara sınav yapılması gerektiğini ifade eden Fevzioğlu, “120 bin avukat var. 70 bin hukuk fakültesi öğrencisi var. Ve birkaç ay içerisinde katılımlarla 25 bin avukat stajyeri olacak. Hiçbir meslek bu artışı kaldıramaz. Anayasada hukuk devletine ilişkin hangi güzel cümleyi kurarsanız kurun. Hukuk devletini işletecek olanlar, adaleti dağıtacak olanlar iyi yetişmiş hukukçulardır. Bizim bu sayılar karşısında iyi yetişmiş hukukçu açığımız çok büyüktür. Bunun çözümü noktasında YÖK Başkanımız, Adalet Bakanımız ile öyle sanıyorum ki bir fikir birliğine varmak üzereyiz” dedi.

“Avukatlar açlık sınırında”

TBB Başkanı Metin Fevzioğlu avukatların bol kazanan zümreler olarak aktarıldığını ama bunun tamamen yanlış bilgi olduğunu ifade etti. Fevzioğlu, “Bir ikinci konumuz var. Meslektaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Kamuoyunda avukatlar bol kazanan hesapsız kazanan bir zümre olarak takdim ediliyor. Bu gerçek değildir. Avukatların on binlercesi bugün açlık sınırındadır. Sigorta primlerini ödeyemeyen on binlerin üzerinde avukat vardır. Biz Maliye Bakanımız ve Adalet Bakanımız ile birlikte devletimizin kazanacağı, meslektaşımızın rahat edeceği bir formül üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu formülün içinde avukatlarımızın sigorta primlerini belli bir kaynak yaratarak Türkiye Barolar Birliği’nin ödemesi vardır. Meslektaşlarımızı sigorta primi yükünden kurtarmak vardır. KDV’yi de düşürme teklifimiz vardır. Yüzde 18 KDV vatandaşın adalet hizmetine ulaşmasını engellemektedir. Bizim önerimiz bu konularda Türkiye Barolar Birliği ve baroların inisiyatif alması kanunen sağlanırsa devlet hem hiç elde etmediği KDV geliri elde edecektir hem de hiç elde etmediği yükseklikte avukatlardan bir sigorta primi havuzu oluşturacaktır. Dolayısıyla hem devletimiz kazanacaktır hem de meslektaşlarımız rahatlayacaklardır. Madem bir ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Madem herkes üstüne düşen yapsın deniyor. Buyurun biz hükümetimize, devletimize herkesin ferahlayacağı herkesin rahatlayacağı bir formülle gitmek istiyoruz. Biz avukatlar hukuk fakültelerini bitirenlere bir; sınav istiyoruz, iki; sigorta primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından önereceğimiz bir kaynak yaratılarak yatırılmasını ve son olarak KDV’de indirim istiyoruz. Ama öyle bir formülle istiyoruz ki devlet hiç toplayamadığı kadar KDV’yi de Türkiye Barolar Birliği katkısı ile toplasın ve herkes kazansın” diye konuştu.