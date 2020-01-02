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Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi
Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.
Genel 02.01.2020, 11:19
KUALA LUMPUR (AA) - Tayland basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.
Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Varawut, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.