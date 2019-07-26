Tayin isteyen sözleşmeli öğretmenlerden

ANKARA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bir grup sözleşmeli öğretmen, eş durumundan tayinlerinin yapılması taleplerini dile getirdi.

Ellerinde bavullarıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, ayak bileklerine pranga takarak, "Eş durumu tayini istiyoruz", "Bakanım bizi ayırma" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, sözleşmeli öğretmenlerin, eş durumu tayini olamadıkları için ailelerinden uzak kaldığını belirterek, bu mağduriyetin gerekli düzenlemelerle giderilmesini istedi.

Akkaş, 2016'da atanan sözleşmeli öğretmenlerin, Ekim ayında yapılacak mazeret tayinlerine başvurma hakkına sahip olmadıklarını, bunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunduklarını anlattı.

Türk Eğitim-Sen olarak, bu konuyla ilgili 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını aktaran Musa Akkaş, "Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 3 yıllık çalışma süresi hesabında, 31 Ekim tarihinin baz alınmasını istedik. Bu yöntem izlenirse ortada mağduriyet kalmayacaktır. Talebimiz, bir düzenleme yapılarak, 2016'da 3 yılını dolduran arkadaşlarımızın, en azından Ağustos ayı döneminde eş durumundan tayin haklarının verilmesidir." diye konuştu.

Sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Akkaş, tüm öğretmenlerin sadece Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre, kadrolu tayin hakkına sahip olması gerektiğini söyledi. Musa Akkaş, sözleşmeli öğretmenler bütün özlük hakları tam olacak şekilde atanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.



