Tayfun Talipoğlu adını taşıyan müzede anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İzmir'de geçen yıl kalp krizi nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu, ölüm yıl dönümünde adını taşıyan müzede anıldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından tarihi Odunpazarı Evleri'nde kurulan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde düzenlenen törende, Talipoğlu'nun hayatı anlatıldı, kaleme aldığı şiirler okundu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, burada yaptığı konuşmada, meslektaşı Talipoğlu'nu rahmetle andığını söyledi.

Karaca, Talipoğlu ile vefatından üç gün önce görüştüklerini hatırlatarak, "Kendisini aramıştım. Eskişehir'e bir aydır gelemediğini, çok özlediğini söylemişti. Gelip sohbet etmek istediğini iletmişti. Fakat nasip olmadı. Kendisi Anadolu'nun içinden çıkmış bir gazetecidir. Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüdai Doğu da daktilo müzesinin oluşumunu sağlayan Tayfun Talipoğlu'na minnet duyduğunu ifade ederek, "80 daktilosunu bağışlayarak Eskişehir'e bu müzeyi kazandıran rahmetli Talipoğlu'nu saygıyla anıyoruz. Eserlerini ve adını yıllar boyu belediyemiz olarak yaşatacağız." diye konuştu.

Tören, katılımcıların Tayfun Talipoğlu anı köşesine karanfil bırakmasıyla sona erdi.