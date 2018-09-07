Tavuk çiftliği hayaline devlet desteği

KIRŞEHİR (AA) - Hollanda'dan ülkesine dönüş yaptıktan sonra Kırşehir'de ailesiyle yaşamaya başlayan kadın girişimci, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi desteğiyle tavuk çiftliği kurdu.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'dan eşiyle Türkiye'ye dönerek Yeşiloba köyüne yerleşen Nuray Baltacı, Bakanlığın Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.

Müracaatı kabul edilen Baltacı, geçen yıl tamamı 30 bin lira hibeyle 500 tavuk alarak çiftlik kurdu. Tavuklarından elde ettiği organik yumurtaları satarak aile geçimine katkı sağlayan Baltacı, çevre köylerdeki kadınlara da örnek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nural Baltacı, Genç Çiftçi Projesi ile kavuştuğu hayali sayesinde yaşamının değiştiğini dile getirdi.

Geçen yıl projeyi duyunca vakit kaybetmeden gerekli başvuruları yaptığını anlatan Baltacı, şunları kaydetti:

"Bu projeden önce evde küçük çaplı kümes hayvancılığı yaparken, Genç Çiftçi Projesi'yle 500 tavuğa ve modern bir çiftliğe sahip oldum. Evin ihtiyaçları kadar üretirken projeden sonra evin geçimini sağlamaya başladım. Bu proje kapsamında 500 tavuk, alet, ekipman ve kümes desteği aldım. Buradan kazandığım parayla inşallah yakın zamanda çok daha büyük bir işletme kuracağım. Proje çıktıktan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmaya başladım, özgüvenim arttı. Üretimin en başında sonuna kadar her aşamasında kendim varım ve işimi çok severek yapıyorum. Hasta tavuklarla bebek gibi ilgileniyorum. Kümese girince tavuklarımın yedikleri yemden ve hareketlerinden o gün kaç yumurta alacağımı biliyorum. Şu an günde aldığım ortalama 300 yumurtayı hemen satıyorum. Hatta gelen taleplere yetişemiyorum. Devletimiz çalışmak isteyenlere çok önemli destekler veriyor."