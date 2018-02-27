TAV, IC İçtaş’ın Antalya Havalimanı’ndaki hisselerini almak üzere anlaştı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne eklemek üzere anlaştı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV bu anlaşmayla tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkaracak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Rekabet Kurumu’nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak. Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TAV, 2024 sonuna kadar işletme hakkı bulunan havalimanında eşit yönetim hakkına sahip olacak



Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV olarak havalimanlarına yatırım yaptıklarını ve havalimanı işletmeciliğinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Bu alanın dışında hiçbir alana odaklanmadıklarını aktaran Şener, Akdeniz’in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya’da ortakları Fraport’la birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Şener, şunları kaydetti:

"Ana üssümüz İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapanmasıyla doğacak boşluğu doldurmak üzere dört yıl önce stratejimizi değiştirmiş, portföyümüze yeni havalimanları eklerken servis şirketlerimizi TAV dışında da büyümek üzere yönlendirmiştik. Bugün ürün ve hizmetlerimiz 19 ülkede 77 havalimanında yer alıyor. 2017 yılında 115 milyon yolcuya hizmet ettik. Şimdi 18 milyondan fazla uluslararası yolcuya hizmet veren, uluslararası yolcu trafiği açısından Türkiye’nin ikinci büyük havalimanı olan Antalya’yı portföyümüze ekliyoruz. Antalya anlaşmasıyla Türkiye’de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı ve Türk havacılığının geleceğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya’nın potansiyelini güçlendirmek için çalışacağız. Fırsatları değerlendirmeye ve havalimanı işletmeciliğinde büyümeye devam edeceğiz."



1960’da hizmete giren Antalya Havalimanı toplam alanı 178 bin metrekareye ulaşan iç ve dış hatları terminalleri ve iki paralel pistiyle bugün yılda 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veriyor. Havalimanında 28 yolcu köprüsü, 94 uçaklık park pozisyonu ve 2 bin 110 araçlık otopark bulunuyor.



Fraport 1999’dan bu yana Antalya Havalimanı’nın işletmesinde bulunuyor. Son olarak Mart 2007’de gerçekleşen ihalede, Fraport-IC İçtaş ortaklığı havalimanını 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletme hakkını kazandı. Anlaşma sürecinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını Ünlü&Co, hukuksal danışmanlığını Çalışkan Okkan Toker Hukuk Bürosu üstlendi. TAV’ın danışmanlığını ise Hogan Lovells ve Sibel Ertekin Hukuk Bürosu gerçekleştirdi.

