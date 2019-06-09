Tatilden dönüş yoğunluğu

ANKARA (AA) - Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, Ankara'ya bağlantı yollarında cumartesi gününden bu yana yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, Karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İstanbul, Samsun, Konya ve Eskişehir kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle, araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Tatil dönüş yoğunluğu kara yollarında olduğu kadar, AŞTİ ve tren garı ile havalimanında da gözleniyor.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.