Tataristan Cumhurbaşkanı'ndan Ahmet Kırman'a üstün hizmet madalyası

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov tarafından üstün hizmet madalyasına layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman'a Tataristan Cumhuriyeti tarafından ekonomik iş birliğine ve yatırımların gelişmesine verdiği değerli katkılardan dolayı üstün hizmet madalyası verildi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, makamında düzenlenen törende, Prof. Dr. Ahmet Kırman’a üstün hizmet madalyasını tevdi etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’a teşekkürlerini ileterek, "Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncudur. Bugün 22 bin çalışanımız, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150 ülkeyi aşan satışlarımızla uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyoruz. Yatırım stratejisini değer yaratan büyüme üzerine odaklayan Topluluğumuz, faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalara toplumsal ve ekonomik değer katmayı amaçlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

- Şişecam Topluluğu’nun Tataristan’daki yatırımları 350 milyon dolara ulaştı





Kırman, dünya cam sektörünün ana faaliyet alanları olan düzcam, cam ev eşyası ve cam ambalajın üçünde birden faaliyet gösteren tek küresel üretici konumundaki Şişecam Topluluğu’nun Rusya Federasyonu’nda tüm bu faaliyet alanlarında yatırımları bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu’nda 1,5 milyon tonun üzerinde yıllık üretim kapasitesine sahip olan Topluluğumuzun toplam yatırım tutarı ise 1,2 milyar dolar seviyesinin üzerindedir. Topluluğumuz Rusya Federasyonu’ndaki cam ambalaj ve cam ev eşyası yatırımlarına en son olarak Tataristan Cumhuriyeti’ndeki düzcam yatırımlarını eklemiştir. Saint-Gobain ortaklığıyla 210 milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz 230 bin ton/yıl kapasiteli düzcam fabrikası 2014 yılında hayata geçti. Yüzde 100 Şişecam Topluluğu’nun yatırımı olan yıllık 3,2 milyon metrekare üretim kapasiteli otomotiv camları tesisi ise 100 milyon dolara mal oldu. Böylece sahip olduğu teknolojiler açısından dünyanın önde gelen düzcam ve otomotiv camları tesislerini devreye almış olduk. Bugün itibarıyla Tataristan’daki toplam yatırımlarımız ek ve idame yatırımlarla birlikte 350 milyon dolar seviyesine ulaştı. Topluluğumuz gerçekleştirdiği düzcam ve otomotiv camları üretim tesisleri yatırımlarıyla da büyük başarı göstererek, bölgedeki düzcam pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmiştir.”