"Taşkent, yerel yönetimde Kayseri'yi örnek alıyor"

KAYSERİ (AA) - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen heyet, planlı şehirciliği dolayısıyla incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Taşkent Valiliğinden gelen heyetle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman görüştü.

Yerel yönetim hizmetlerinin valilik tarafından yürütüldüğü Taşkent'ten gelen heyetle ilgilenen Elcüman, Kayseri’nin örnek belediyeciliği ile doğru bir tercih olduğunu belirtti.

Düzgün ve planlı şehirciliği ile kurumsal bir yönetim anlayışından dolayı Kayseri'yi görmek istediklerini ifade eden Özbek heyet, iki gün süreyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını inceleyecek.

Özbek heyet, Büyükşehir Belediyesinin bazı yatırımlarını da yerinde görecek.



