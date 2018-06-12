"Taşeronlarla alakalı yapılması gerekenler var"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Taşeron meselesiyle alakalı çözüme kavuşan konular oldu ama bu işin bir ayağı eksik. Bize göre bu konuda daha yapılması gereken işler var." dedi.

Toruntay, sendika genel merkezinde basın mensupları için verilen iftarda, soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Partilerin seçim beyanname ve bildirgelerinde çalışma hayatına dair vaatleri nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Toruntay, çalışanların iş barışını sağlayacak ve haklarını ileriye taşıyacak her yaklaşımı değerli bulduklarını söyledi.

Taşeron düzenlemesinin sağladığı kazanımlarla ilgili bir soruya, "Taşeron meselesiyle alakalı çözüme kavuşan konular oldu ama bu işin bir ayağı eksik. Bize göre bu konuda daha yapılması gereken işler var." karşılığını veren Toruntay, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme yapma ve çalışanların haklarını ileri taşıma noktasında 900 bin işçinin şimdilik ciddi bir hakkı görülmüyor. Yüksek Hakem Kurulu'ndan çıkan şartlara göre hareket edilecek. Bence bu sıkıntılı bir süreç. Umuyoruz yeni oluşacak Meclis, bununla ilgili bir çerçeve anlaşması çıkartıp, kadroya geçen bu arkadaşlarımızın da serbest toplu pazarlık sistemi içerisindeki diğer sendikalılar gibi haklarını almasını sağlar."

Toruntay, kadro alamayan yaklaşık 85 bin işçi için, "Bu mağduriyetin de bin an evvel giderilmesini istiyoruz. İnşallah hükümet yetkililerimiz bu sorunu da çözecektir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili de görüşlerinin sorulması üzerine ise Toruntay, "İnşallah seçimler ülkemizin daha yönetilmesine vesile olur." temennisinde bulundu.