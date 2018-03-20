KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadro sınavı Yyapıldı.

Yalıhüyük Belediyesi bünyesinde taşeron olarak çalışan ve ilgili KHK ile kadroya geçiş için başvuruda bulunan 9 işçi, alanlarında sınava tabi tutuldu.

Bu kapsamda büro işinde çalıyan iki işçi yazılı, yedi temizlik işçisi ise uygulamalı sınava girdi.

Sınavlar sonunda tüm işçilerin sınavlardan başarıyla geçtiği açıklandı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesi sonrasında başlayan taşerona kadro sürecinde belediyemiz bünyesinde çalışan dokuz işçimiz yapılan sınavdan başarı ile çıktılar." dedi.