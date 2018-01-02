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Taşeron işçilerin evrak hazırlama telaşı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta devlet kadrosuna geçme hakkı kazanan taşeron işçilerini evrak hazırlama telaşı sardı. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular başladı. Yeni yılla birlikte kadroya geçen işçiler,...

02 Ocak 2018 Salı 16:58
Taşeron işçilerin evrak hazırlama telaşı
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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta devlet kadrosuna geçme hakkı kazanan taşeron işçilerini evrak hazırlama telaşı sardı.

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular başladı.

Yeni yılla birlikte kadroya geçen işçiler, kurumlarına teslim edecekleri evraklarını hazırlıyor.

İşçiler, müracaatların 12 Ocak’ta son bulmasına rağmen biran önce evraklarını tamamlayıp teslim etmek için çaba sarf ediyor.

Taşeron işçilerinden Kürşat Doğdu, yeni yıla büyük bir sevinçle girdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaklaşık 5 yıldır taşeron işçisi olarak çalıştığını dile getiren Doğdu, "Kadro ile birlikte sosyal haklarımız, maaşımız garanti altına alınmış olacak. Bugün, yarın işten çıkartacaklar korkusu yaşamadan, rahatça bir uyku uyuyacağız. Bütün taşeron işçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Allah devletimizin gücünü daim eylesin. Bize bu imkanı sağlayan Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
Taşeron IşçisiYozgat
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