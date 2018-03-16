Taşeron işçilere kadro için mülakat yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçilerden kadroya geçmek için müracaat edenler mülakata alındı.Belediyenin çeşitli birimlerinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmek için müracaat eden 188...