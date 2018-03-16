Taşeron işçilere kadro için mülakat yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçilerden kadroya geçmek için müracaat edenler mülakata alındı.
Belediyenin çeşitli birimlerinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmek için müracaat eden 188 kişi, Yahşihan Belediyesi'nde mülakata girdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uluyurt'ın başkanlığını yaptığı komisyonda, Kırıkkale Lisesi Müdürü Abidin Karazöhreoğlu, Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Celal Yıldırım da hazır bulundu.
Başkan Yardımcısı Uluyurt, çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, hükümetin belirlediği standartlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.