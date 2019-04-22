Taşdelen'den 23 Nisan mesajı

ANKARA (AA) - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Unutulmamalıdır ki ulusal egemenlik, halkımızın kurtuluş, ulusumuzun yeniden var oluş günüdür." değerlendirmesini yaptı.

Taşdelen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir ulusun, kuruluş ve kurtuluş gününü unutması halinde ayakta kalamayacağını vurgulayan Taşdelen, "23 Nisan, bu topraklarda bir büyük dirilişin, halkın iradesinin hayata geçtiği bir gündür. Ulusal egemenlik, bu topraklar üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olanların ortak sevinci olmuş ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak 23 Nisan ruhuna sahip çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal kurtuluşumuzun, Cumhuriyetimizin ve bütün bunların mimarı Büyük Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da, ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak tarihi sorumluluğumuzdur. Çankaya Cumhuriyettir, Cumhuriyet Çankaya'dır. Biz ulusal bayramlarımızı, anlamını hatırlatmak ve ne denli önemli olduğunu vurgulamak için her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hiçbir kuvvet halkımızı, Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerine olan sevgisinden, sahiplenişinden vazgeçiremeyecektir.

Unutulmamalıdır ki ulusal egemenlik, halkımızın kurtuluş, ulusumuzun yeniden var oluş günüdür. Bu gerçeği, duyguyu ve düşünceyi kaybettiğimiz zaman bir ulus olma ve birlikte yaşama iradesini de yitirmiş oluruz. Bu duygularla önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."