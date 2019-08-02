KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, uyguladıkları tasarruf tedbirleri ile yüzde 40 olumlu katkı sağlandığını bildirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ekicioğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Şeffaflık ve halkın borçlanmayı bilmesi açısından mali çalışmaları hızlandırarak yayınladıklarını, giderleri aşağı çekerek 6-7 milyon lira tasarruf sağlandığını aktaran Ekicioğlu, 2017 yılına ait borçların ödendiğini, 2018 yılı borçlarının ise ödenmeye başlandığını söyledi.

Kırşehir Belediyesini devraldıktan sonra oluşan mali durum karşısında ciddi bir tasarruf tedbirleri uyguladıklarını, borçları öderken de ellerinden geldiğince yatırım çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Şuna kadar uygulanan tasarruf tedbirleri ile yüzde 40 olumlu katkı sağlandı. Sağlanan tasarrufla birlikte gelirler de artmaya başlayacak. Elimizde sihirli değnek yok ama var gücümüzle daha güzel işler yapmak için çalışacağız. Borçların ya da maddi durumların arkasına sığınıp çalışmamazlık yapmayacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana projelerimiz gerçekleşsin diye gayret ediyoruz. Bunları da gerçekleştireceğiz. Şehri katılımcı bir anlayışla yöneterek, her görüşten vatandaşın fikirlerini de alacağız. Sabırlı olmak gerekiyor. Bizler inançlı bir şekilde yola çıktık, pes de etmeyeceğiz. Kırşehirliler destek sunacak bizler de onlara hizmet etme gayretinde olacağız."

3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'a ise oluşan yeni yönetim ile sahip çıktıklarını, belediye başkan yardımcısının kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatan Ekicioğlu, şehrin futbolu sevdiğini, belediye olarak da başarılı ve üst sıralarda mücadele eden bir kulüp oluşturduklarını dile getirdi.