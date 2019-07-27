Tasarruf için

ANKARA (AA) - Başkentte yeşil alanlarda kullanılacak sulama suyu maliyetinde tasarruf sağlanması amacıyla Su Verimliliği Konferansı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 30 milyon metrekare yeşil alana sahip Ankara'da bir yandan bu miktarı artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor, diğer yandan da yeşil alanlarda kullanılan sulama suyu maliyetinde tasarruf sağlamak için çalışmalara hız verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleriyle su maliyetinin azaltılması ve yeşil alan verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması için Su Verimliliği Konferansı düzenledi.

Peyzaj sahalarında arıtılmış ve kullanma suyunun azaltılması yönünde hazırlanan akademik çalışmaların anlatıldığı konferansta, Ankara'daki sulama alanları, aylık su kullanım oranı, kentin şartlarına uygun mevsimsel bitki türlerine kadar birçok konudaki tespit masaya yatırıldı.

- Arıtılmış şebeke suyunun yüzde 20'si yeşil alanlara kullanılıyor

ASKİ'nin arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış şebeke suyunun yüzde 20'si yeşil alanlarda kullanılırken, düzenlenen konferansta, şebeke suyundan tasarruf sağlanması, en uygun sulama tekniğinin belirlenmesi ve sulamada kullanılan su miktarını azaltmaya yönelik öneriler ele alındı. Konferansta ayrıca, peyzaj alanlarında su tasarrufu konusunda etkin sonuç almak için teknik konularda bilgi paylaşımı yapılırken iklim ve toprak yapısına uygun bitki çeşitliliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyelerinin detaylı sunum yaptığı konferansta, peyzaj sahalarında kullanılan suyun, arıtılarak elde edilen şebeke suyu olduğu ve bunun da ciddi maddi kayıplara neden olduğunun altı çizildi.

Ankara'daki ilçe belediyelerinde geçen yıl sadece parklarda kullanılan suyun arıtma maliyetinin 2,32 milyon lira olduğu bilgisini veren yetkililer, barajlardan gelen suyun arıtılmadan direkt kullanılmasıyla bu maliyetin düşürüleceğini belirtti.

