Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle yaralayıp intihar etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle ağır yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'taki apartmanda yaşayan Osman D. (53) ile komşusu Ekrem Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem Ö, av tüfeğiyle Osman D'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Osman D, 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Osman D'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekrem Ö, olayın ardından yakındaki tek katlı metruk evin bahçesinde aynı silahla göğsüne ateş etti.

Ağır yaralı olarak bulunan Ekrem Ö, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.