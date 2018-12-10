Tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı. Alınan bilgiye göre, M.B.Ü. (19) Diriliş Mahallesi'ndeki bir parkta henüz bilinmeyen nedenle 17 yaşındaki S.Ü. ile tartıştı. M.B.Ü. bir süre sonra...