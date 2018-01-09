Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tecer Köyü'nde anneleriyle yaşayan Ayhan Ç. (50) ve ağabeyi İlhan Ç. (58) arasında henüz bilinmeyen...