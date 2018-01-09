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Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tecer Köyü'nde anneleriyle yaşayan Ayhan Ç. (50) ve ağabeyi İlhan Ç. (58) arasında henüz bilinmeyen...

09 Ocak 2018 Salı 09:41
Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tecer Köyü'nde anneleriyle yaşayan Ayhan Ç. (50) ve ağabeyi İlhan Ç. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan ağabey İlhan Ç, kardeşini göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan Ayhan Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetten sonra evden ayrılmayan İlhan Ç, jandarmaya teslim oldu.

Ayhan Ç'nin cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Ağabey Kardeşini VurduCinayetUlaş
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