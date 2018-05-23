Tartıştığı babasını tüfekle yaraladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı. Serpincik köyü Serpincik Göleti mevkisindeki çiftlik evinde A.M. (55) ile oğlu T.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya...