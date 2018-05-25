Tarlada işçilik yaparak patronluğa yürüdü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, eşinden ayrıldıktan sonra tarlalarda gündelik işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Zeynep Türk, zaman içinde birikimlerini değerlendirerek kendi işinin patronu oldu.

İlçede, 92 dönümlük tarlada, turşuluk salatalık başta olmak üzere domates, biber, fasulye, kabak gibi sebze üretimi yapan, 15 kişiye istihdam sağlayan Türk (45), başarısıyla ilçedeki kadınlara örnek oluyor.

Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce eşinden ayrıldığını, 2 çocuğunu okutabilmek için tarlalarda işçi olarak çalışmaya başladığını anlattı.

Bir süre gündelikçi olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurmak istediğini belirten Türk, kazandığı para ve düğünden kalan altınlarının yanı sıra, 2 ineğini de satarak sebze üretmeye başladığını söyledi.

İlk önce 6 dönümlük bir tarlayı kiraladığını, zaman içinde işlerini geliştirerek yine kiraladığı 92 dönümlük tarlada üretim yapmaya başladığını ifade eden Türk, turşuluk salatalık, domates, biber, fasulye, kabak gibi sebzeleri ürettiğini, ürettiklerini pazarda sattığını kaydetti.

Kendisinin ilkokul yıllarında rahatsızlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını ve çok istediği halde yeniden okula gidemediğini belirten Türk, çocuklarının iyi bir eğitim alması ve onlara iyi bir gelecek hazırlayabilmek için mücadele ettiğini söyledi.

- Devlet üreten çiftçileri destekliyor

Üretim yapmaya karar verdiğinde, çevresindekilerin "yapamazsın, bu işler zor işler" dediğini ifade eden Türk, şöyle devam etti:

"Çocuklarım için mücadele ettim ve başardım da kendimle çok gurur duyuyorum. Ben inanıyorum ki Türk kadınının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Kimseden ekmek istemedim, kendi ekmeğimi kendim kazandım. Elimde sadece 2 tane inek vardı. İnekleri sattım sulama ekipmanları aldım. Gübre ve diğer harcamalar için borçlandım. Kazandıkça borçlarımı ödedim. İyi ki de yapmışım.

İki tane kızım var ikisini de özel okulda okuttum. Şu an çocuklarımın biri lisede biri de üniversitede. Çocuklarımın ikisi de çok başarılı. Bunun yanında kendi evimi, traktörümü ve kamyonetimi aldım. Çalışmama ve şu anki durumuma çevremdeki herkes de imrenerek bakıyor. Devletimizden de Allah razı olsun her konuda üreten çiftçilere destek veriyor."

Türk, ürettiği salatalıkların bir kısmını turşuculara toptan verdiğini diğer kalanları ise domates, biber ve fasulyelerle birlikte pazarlara götürerek kendisinin sattığını da sözlerine ekledi.

Zeynep Türk'ün annesi Nazlı Aslan (67) da kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızım tek başına mücadele etti. Çocuklarını okutuyor, kimseye muhtaç değil. Çalışması ve mücadele etmesiyle Türkiye'de bir tanedir. Yetişemediği yerde ben de gelip çalışanların başında duruyorum." dedi.