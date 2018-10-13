Tarlada bulunan yaralı şahin kurtarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesindeki yonca tarlasında bulunan yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.



İlçede Avşar mevkisinde yonca tarlasında işçi olarak çalışan Osman Arısoy, bir şahinin yerde hareketsiz durduğunu gördü.

Şahinin yaralı olduğunu anlayan Arısoy, kuşu ilçe merkezindeki veterinere götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan şahin, daha sonra tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.

Arısoy, yaralanmanın elektrik tellerine çarpma sonucu gerçekleştiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Kanadında kırık vardı. Tarlanın içerisinde çırpınıp uçmaya çalışıyordu. Hemen veteriner hekime ulaştırıp tedavi için yetkililere teslim edilmesini sağladım. Bir cana can vermeye vesile olmaktan mutlu oldum." ifadelerini kullandı.