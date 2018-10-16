SİVAS (AA) - Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, artan nüfus ve gıda sanayinin ileriye dönük gelişimi açısından tarımsal üretim potansiyelinin, üretim çeşitliliğinin ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri, Dünya Gıda Günü dolayısıyla İl Müdürü Yıldız'ı ziyaret etti.

Yıldız, öğrencilerle yaptığı sohbette, Dünya Gıda Günü'nün bu yılki ana temasının "açlığa son" olarak belirlendiğine işaret etti.

Dünya Gıda Örgütü'nün 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında açlık ve yetersiz beslenmenin sona erdirilmesini hedeflediğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İnsanları doyurmak için tarımsal üretimi artırmamız gerekiyor. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye hedefiyle bakanlık olarak yola çıkıyoruz. Sadece ülkemiz açısından değil, diğer ülkeler içinde bir rol üstlenmemiz gerekiyor. İnsanların beslenmesindeki ana görevimiz güvenli gıda tüketmelerini sağlamak.

Artan nüfus ve gıda sanayinin ileriye dönük gelişimi açısından tarımsal üretim potansiyelinin, üretim çeşitliliğinin ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması yönünde daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. İyi tarım uygulamaları ile güvenilir gıda üretimi için önümüzdeki süreçte daha yoğun ve bilimsel çalışmalara odaklanılması gerekir. Bu sorumluluğu kamu, özel sektör, üniversiteler, araştırma kuruluşları, sivil toplum örgütleri ortaklaşa taşımalı ve sürdürmelidir."

- Öğrenciler denetime çıktı

Bu arada öğrenciler ziyaretin ardından Gıda ve Yem Şube Müdürü Oktay Köksal ve gıda kontrolörleri eşliğinde kentteki bazı et, süt işleme tesisi ve unlu mamuller üretim tesislerinde yapılan denetimlere katıldı.

İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünü de ziyaret eden gıda mühendisi adayları, laboratuvarın işleyişi hakkında bilgi aldı.