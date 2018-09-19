AKSARAY (AA) - ADEM KOÇAK - Aksaray'da, farklı renklerde tarım ürünlerine ilgi duyan Halis Katman, yurt içi ve dışından temin ettiği tohumlarla renkli mısır, mor patates ve rengarenk biberler üretiyor.

İncesu köyündeki arazisinde farklı renkte ürünler yetiştirmek için araştırmalar yapan Katman, kendisi gibi bu alanda üretim yapmak isteyen ülke genelindeki üreticilere de tohum gönderiyor.

Katman, çalışmalarında internetten yaptığı araştırmaların yanı sıra üniversitelerden ve diğer kurumlardan uzmanlara danışarak edindiği bilgileri kullanıyor.

Katman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik ürünlere ilgisinden dolayı dünyanın farklı ülkelerinde yetiştirilen farklı ürünleri araştırdığını, Aksaray’ın iklimine uygun tohumları temin ederek deneme ekimi yaptığını söyledi.

- Renkli mısırlara yoğun ilgi var

Arazisinde ilk olarak renkli mısırların ekimini yaptığını belirten Katman, "İzlediğim bir belgeselden etkilenerek, ABD'de yaşayan Kızılderili bir aileden temin ettiğim renkli mısırların deneme ekimini yaptım. Sonuç başarılı olunca, daha geniş alana ekmeye karar verdim. Şimdi ürettiğim renkli mısırları, gelen taleplere göre ülke geneline gönderiyorum." diye konuştu.

Renkli mısırlara ülke içi ve yurt dışından büyük ilgi olduğunu vurgulayan Katman, şöyle devam etti:

"Renkli mısırları ilk denememde 500 metrekare alana ekmiştim. Aksaray'ın iklim koşullarına uyum sağladığını görünce, ekim alanını çoğalttım. Mısır tohumlarına gösterilen yoğun talep beni çok şaşırttı. Bu yıl 10 dekar alana ekim yaptım. Ürün rekoltesi çok iyi. Mısırlar için Türkiye’nin birçok ilinden, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden insanlar sosyal medya aracılığı ile irtibata geçerek benden tohum istiyor. Mısırların koçanını 50 liradan talep edenlere gönderdim."

- Mor patates üretiyor

Katman, araştırmalarını sürdürürken "mor patates"in ilgisini çektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peru, Bolivya, Meksika, Şili, Kolombiya ve Ekvator buradaki ailelerden ne gibi yerel tohumlar bulabilirim diye araştırdım. Renkli mısırlar ürettikten sonra mor patatesler dikkatimi çekti. Mor patatesi getirttim ve ilk deneme üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Aksaray'ın da içinde bulunduğu Kapadokya bölgesi patates yetiştiriciliğinde Türkiye için önemli bir konuma sahip. Deneme üretiminden sonra patatesin özelliklerini araştırmaya devam ettim. Tarım ve tıp alanındaki uzmanlarla görüştüm. Mor patatesin yüksek miktarda antioksidan özelliği bulunan antosiyanin içerdiğini öğrendim. Normal sarı patatese göre 10 kat daha fazla antosiyanin içeren mor patatesin kansere ve kalp rahatsızlıklarına faydalı olduğu bildirildi."

Türkiye'de mor patates üzerine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin çalışmalar yaptığını hatırlatan Katman, "Üniversiteden hocalarla irtibata geçerek mor patatesin özellikleri hakkında bilgi aldım. Sağlığa çok faydalı bu patatesin bölgede yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Katman, renkli sebzeleri araştırmaya ve deneme üretimi yapmaya devam edeceğini belirterek, "Meksika’dan getirttiğim acı siyah, kırmızı, sarı ve yeşil renkteki biber çeşitlerinin de deneme üretimini yaptım. Bu sebze çeşitleri de toprak ve iklime uyum sağladı. Vatandaşlarımız GDO’lu ürünleri tercih etmesin. Doğal organik ürünleri tercih etsin." diye konuştu.