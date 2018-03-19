KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce düzenlenen "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi"nin açılışı yapıldı.

Müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, çok önemli bir projenin açılışını yaptıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın bir ülke için olmazsa olmaz öneme haiz konulardan olduğuna işaret eden Haktankaçmaz, "Ülkemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında çok önemli teşvikler ve çalışmalar var. Ama işin içerisinde bizzat kadınların yer alması umutlarımızı artırıyor. Bu proje kapsamında yaratıcı fikirlerinizi ortaya koymanız ülkemizin geleceği açısından çok önemli." diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Gürsel Doğan ise, tarımda kadın girişimciliğinin en üst seviyeye çıkarmak amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında, 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi' programının hayata geçirildiğini belirtti.

Proje kapsamında son iki yıl içerisinde bakanlığın sağladığı destek programlarından yararlanmamış, tarımla uğraşan, kendisi veya ailesi üzerine Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı olan üyelerden 75 kadın çiftçiye 5 gün süreli uygulamalı girişimcilik eğitim verileceğini anlatan Doğan, proje kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile protokol imzalandığını ifade etti.



