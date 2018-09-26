Tarımda dijital dönüşüm çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ve Kayçev A.Ş. bölgedeki çiftçilerin tarım teknolojileri ile buluşmasını hızlandıracak çalışmaların yol haritasını çıkartmak amacıyla Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı düzenleyecek.

Kocasinan Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Kayçev A.Ş. önderliğinde tarımda dijital dönüşüm süreci başlatıldı. Bu doğrultuda Kayseri’de geniş katılımlı bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştaya çiftçiler, tarım sektörü firmaları, akademisyenler, tarım alanında çalışan kamu kurumları yöneticileri ve basın mensupları katılacak. Yeni teknolojilerin tanıtımlarının yapılacağı çalıştayda, çitfçilerin demoları inceleyerek kendi üretimlerinde teknoloji kullanma yollarını öğrenmesi de hedefleniyor.

Çalıştayın kapsamını oluşturmak ve çalışmalara yön vermek amacıyla farklı kurumlardan üst düzey yöneticilerin katılımı ile oluşturulan danışma kurulu, ilk toplantısını Kocasinan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Danışma kurulu toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak 116 mahallede kentte ve kırsalda olmak üzere yaklaşık 400 binin üzerinde kişiye hizmet sunduklarını söyledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşların pancar, buğday, patlıcan, ayçiçeği gibi ürünlerin üretiminin yanı sıra hayvancılık ile de faaliyet gösterdiğini belirten Çolakbayraktar, "Ticaretin ve üretimin lider kentlerinden Kayseri'nin önde gelen belediyelerinden biri olarak tarımda da inovasyonu ve dijital dönüşümü önemsiyor ve bu alanda kararlılıkla ilerlemeyi hedefliyoruz. Günümüzde tarım artık teknolojiden ayrı düşünülemez hale geldi. Çevreyi koruyan, kaynak kullanımını azaltan, verimliliği artıran çözümleri konunun uzmanı kurul üyelerimiz ile bir araya getireceğiz ve çiftçimiz ile buluşturacağız. Çalıştayımızın sonucunda birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda Kocasinan'da tarımda dijital dönüşümün yol haritasını çıkartacağız." dedi.

Kayçev A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Satoğlu da Kayçev A.Ş. olarak belediyenin iştiraki olmakla birlikte özel bir şirket gibi çalıştıklarını, gübre konusundaki çalışmalarıyla da çiftçiler ile yoğun temas halinde olduklarını söyledi.

Çiftçilerin sorunlarını çözmek adına taşın altına elini koyarak bu oluşumu başlattıklarını ifade eden Satoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın da desteği ile Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı'nı düzenlemeye karar verdik. Çiftçimiz, maalesef kendi mesleğine ikinci sınıf meslek gözüyle bakıyor. Çiftçilik mesleğinin itibarini yükseltmeyi, çiftçimizin kültür seviyesini artırmayı amaçlıyoruz. Tarımda dijital teknolojileri yaygınlaştırmayı, genç nesillere çiftçiliği sevdirmeyi istiyoruz. Çiftçilerimizi planlı üretime teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde üretilebilecek alternatif ürünler ve çiftçimizin gelirini artırıcı çalışmalar üzerine odaklanacağız. Çalıştay sonrasında çıkacak sonuç raporuna göre, çiftçilerimiz için bir teknoloji ve eğitim merkezi yapmayı planlıyoruz."