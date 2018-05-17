ESKİŞEHİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çalışmaları "Tarıma Değer Katanlar Yarışması"nın proje dalında Türkiye birincisi olan Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan'a ödülünü sundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla başkentte "Tarıma Değer Katanlar Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Projeyi hazırlayan teknik personelle törene katılan Alkan, geçen ay Eskişehir'de Tarla Günü etkinliği düzenleyerek çiftçilerle paylaştıkları "Akıllı Azotlu Gübreleme Yayım" projesinin, "Tarıma Değer Katanlar Yarışması"nın proje kategorisinde Türkiye birincisi olduğunu kaydetti.

Bu projeyle buğdayda optik sensör ölçümleri yapıp optimum gübreleme dozajı belirlendiğini ve üretim yılı içinde daha az gübre kullanılarak maksimum verim ve kaliteye ulaşıldığını aktaran Alkan, ayrıca fazla gübrelemenin önüne geçilerek nitrat kirliliğinin azaltıldığını ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini ifade etti.

Alkan, Bakan Fakıbaba'nın talimatıyla projenin tüm illerde örnek proje olarak uygulanacağını da belirtti.

"Bireysel Çalışmalar" kategorisinin erkekler dalında bir projelerinin üçüncü ve kadınlar dalında ise bir projelerinin mansiyon ödülüne layık görüldüğünü belirten Alkan, Bakan Fakıbaba'nın elinden üç ödül aldığını bildirdi.

Alkan, Eskişehir’in artık projeleriyle gündemde bir il olduğunu ve projelerinin ülkemize örnek olacak seviyeye geldiğini belirterek, projelerde emeği geçen personele teşekkür etti.