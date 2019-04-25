Tarım ve Orman Müdürlüğünden diken kelebeği açıklaması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde kentteki tarım arazilerinde sıkça görülen diken kelebeğinin tarım arazilerine zararı bulunmadığını bildirdi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarım arazileri, meralar, yol kenarları ve kent merkezi dahil bir çok yerde yoğun kelebek uçuşları görülmesi ve çiftçilerin bu durum karşısında endişeleri nedeniyle bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Diken kelebeğinin göçmen kelebek türü olduğu, mevsimsel geçişlerde ve dönem dönem yaygın dağılış gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diken kelebeği, Türkiye'nin tüm illerinde görülebilir. Deniz seviyesi ile 3 bin metre arasındaki yükseltilerde uçarlar. Mart ve kasım ayları arasında 3 veya 4 kuşak üreyen göçmen kelebekler, kış aylarında sıcak bölgelere uçar. Türkiye'de ise son günlerde sıcak güney bölgelerine geçişleri görülmektedir. Diken kelebekleri yaban bölgelerine geçişleri nedeniyle tarım arazileri, meralar, yol kenarlarının yanı sıra kent merkezinin ağaçlık alanlarında yoğun bulunmasının temel sebebi, bu yerlerin geçiş güzergahlarında bulunmasıdır. Diken kelebeklerinin kültür bitkilerine ve tarımsal üretime zirai açıdan zararı bulunmamaktadır."