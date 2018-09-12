Tarım ve Orman Müdürlüğünden

KONYA (AA) - Ilgın Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede yetiştiricilik yapan bir kişinin işletmesinde "Brucellozis" hastalığının görüldüğü ve gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığı bildirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili tüm mahalle muhtarlarına duyurular geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz Ucarı Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan Hasan Eser'e ait işletmede sığır brucellozis hastalığı çıkmış olup, gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

- Brucellozis nedir?

Brucella grubu bakterilerin oluşturduğu, bulaşıcı, özellikle sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvanlarda yavru atmaya neden olan ve aynı zamanda hayvanlardan insanlara da bulaşan ekonomik yönden zarar verici ve halk sağlığı yönünden önem taşıyan bir hastalık.

