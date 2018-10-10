Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni binası tamamlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin, 8 dönüm arazi üzerine yapılan yeni il müdürlüğü binası inşaatının hızla yükseldiğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Nisan 2018 tarihinde ihalesi Ankara da yapılan Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının Kırşehir'in nüfus ve şartlarına uygun bir altyapı ile hazırlandığını, kentteki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Kent merkezinde iki ayrı binada hizmet veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, inşaatın bitimi ile tek bina haline geleceğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Menderese Mahallemizde bulunan eski hizmet binamızın bulunduğu yaklaşık 8 dönüm arazimiz üzerine yapılan inşaatın kapalı alanı 6 bin 330 metrekare olacak. İhale şartnamesi gereği yüklenici firma tarafından 500 günde bitirilmesi gereken yeni hizmet binamızın tamamlanmasıyla çiftçilerimiz daha rahat ulaşım sağlayacağı gibi, iki ayrı bina arasında yaşadıkları mağduriyetler sona erecek. Tek bir çatı altında olacak modern ve konforlu hizmet binamızda personelimiz de vatandaşlarımıza buna uygun şekilde hizmet verecek. İnşaat bitine kadar iki ayrı binada hizmet veremeye devam edeceğiz, şu anda iki bina arasında yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe var. Binamız şu anda bodrum ile zemin katının betonu atılmış durumda. Bodrum, zemin ve üzerinde 4 katlı olmak üzere toplam 6 kat olarak yapılıyor. Modern bir binanın yanı sıra önemli bir ihtiyacımız olan konferans salonuna da sahip olacağız. İnşaatın bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor."