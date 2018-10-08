Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde koordinasyon toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde "İlçe Müdürleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız başkanlığındaki toplantıya, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu toplantılarımızı, sahada karşılaşılan problemler, çözüm önerileri ve karşılıklı fikir alışverişi yaparak ilimiz tarımını daha iyi noktalara getirmek için yapıyoruz. 2018 yılı ilimizde tarımsal anlamda verimli bir yıl oldu. Özellikle yağışların mevsiminde yağması nedeniyle bazı lokal hasarlar hariç ciddi bir hasarla karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Hayvan sağlığına büyük önem verdiklerini, aşılama çalışmalarına ve yeni doğan buzağıların küpeleme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu uygulamaların 9 Ekim'e kadar düzenli bir şekilde sisteme girilmesi gerekir. Buzağı desteklemeleri kapsamında kayıtlar çok önemli. Bir buzağı desteği 550 lira, amacımız tek bir buzağının dahi desteksiz kalmamasıdır. Bu konuda arkadaşlarımızdan fedakarlık bekliyoruz. Biliyoruz ilçelerimizde personel yetersizliğinden dolayı problemlerimiz var. Ben sizlerin yine de en iyi şekilde hizmet vereceğinize inanıyorum."

Daha sonra şube müdürleri ve ilçe müdürleri yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdi.

