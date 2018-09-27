Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanları kan verdi

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Kızılay Kan Merkezinin kan bağışı kampanyasına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları hizmet binasında kan bağışında bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, kan bağışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizlerde zaman zaman çalışanlarımız ile birlikte destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, birçok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere." dedi.



